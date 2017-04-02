الهلال يفوز على النصر ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وسجل هدفي الهلال الأوروغوياني نيكولا ميليسي في الدقيقة 81 والسوري عمر خريبين في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.



ويلتقي الهلال مع الرائد يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية والعشرين من الدوري، فيما يلتقي النصر مع الاتحاد يوم الجمعة المقبل في ذات الجولة.