الهلال يتوّج بكأس الملك

وسجل للفائز السوري عمر خريبين (28) ومحمد جحفلي (77) والبرازيلي كارلوس إدواردو (90)، وللخاسر معتز هوساوي (43) والسوري عمر السومة (93) من ركلة جزاء.

وهي المرّة الأولى التي يجمع فيها الهلال لقبي كأس الملك والدوري الذي كان حسمه بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وكان الهلال تأهل إلى النهائي عقب فوزه في الدور الأول على القيصومة 2-1، وفي ثمن النهائي تخطى الوحدة 3-2، قبل أن يتجاوز في ربع النهائي عقبة جاره النصر 2-صفر، وفي نصف النهائي عبر ضيفه التعاون 4-3.

في حين أن الأهلي تأهل بعد فوزه الصعب في الدور الأول على الشعلة 2-1، ثم تغلب في ثمن النهائي على القادسية 3-1 قبل أن يدك في ربع النهائي شباك وج 6-صفر، وفي نصف النهائي تجاوز الفيصلي 3-صفر.