النصر الإماراتي يقترب من التعاقد مع برانديلي

ونقلت صحف محلية عن رئيس النصر حميد الطاير قوله إن النادي اقترب من "الاتفاق" مع برانديلي، وإنه من المتوقع أن يصل إلى الإمارات الأسبوع المقبل "للتوقيع على عقده".

وأتت هذه التصريحات في أعقاب خسارة النصر أمام الوحدة صفر-3 في نهائي كأس الإمارات الذي أقيم مساء الجمعة.

وكان برانديلي تولى الإشراف على منتخب بلاده خلفاً لمارتشيلو ليبي بعد الخروج من الدور الأول لمونديال جنوب أفريقيا 2010، وقاده لنهائي كأس أوروبا 2012 حينما خسر "الأزوري" أمام إسبانيا.

إلا أن أداءه في كأس العالم 2014 في البرازيل لم يكن على قدر التوقعات، وخرج من الدور الأول، ما دفع برانديلي إلى الاستقالة.

وتنقل برانديلي (59 عاما) بين أندية عدة أبرزها بارما وروما وفيورنتينا الإيطالية. كما تولى بعد استقالته من تدريب المنتخب، الإشراف على غلطة سراي التركي إلى حين إقالته في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

أما آخر الأندية التي دربها فكان فالنسيا الإسباني، لكنه استقال في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2016 بعد أقل من ثلاثة أشهر في منصبه، من دون أن يوضح الأسباب التي دفعته الى ذلك.

وفي حال اتمام الاتفاق، سيخلف برانديلي الروماني دان بيتريسكو الذي تولى مهامه في تشرين الأول/اكتوبر الماضي ولم يتمكن من وقف النتائج السيئة للفريق الذي أنهى الموسم في المركز السادس.