المهدي بن عطية....أسد أطلسي خرج ولم يعد

هذا المقال يأتيكم من YOURZONE

لسنوات طوال شكل العمود الفقري لأسود الأطلس. تألق بشكل لافت رفقة عظماء القارة العجوز، روما،اليوفي والبايرن. لكن في خطوة إعتبرت مفاجأة قرر تجميد مشاركته رفقة أسود الأطلس،تجميد إعتبره المهدي مؤقتا فقط . لكن ألا يعتبر قرار قطب دفاع الأسود شجرة تخفي غابة؟ إليكم بعض تفاصيل الحكاية.

جذور الحكاية كتبها كان الغابون حيث ظهر المهدي بمستوى جد متذبذب في كل مباريات أسود الأطلس ولولا حزم داكوستا لتلقت شباك المحمدي سلالاً من الأهداف ،أما القشة التي قصمت ظهر البعير فصعقة كهربا التي أخرجت الأسود أمام الفراعنة، حينها تعرّض بن عطية لحملة إنتقادات في الفضاء الأزرق، حملة حملت عنوانا بارزا بالدارجة المغربية وهو: علاش ماحيدتيهاش براسك، في إشارة واضحة تطلب من المهدي إبعاد تلك الكرة بالرأس من أمام المهاجم كهربا، شئ أكيد بن عطية لم ترق له هاته الإنتقادات.

حملة الفضاء الأزرق ليست سوى حلقة ضمن أسباب أخرى ،فقطب دفاع الأسود طاردته لعنة الإصابات بشكل غريب رفقة دئاب روما،اليوفي وحتى في البايرن لدرجة أن غوارديولا إستغنى عن خدماته في بعض المباريات مما سرع من قرار بن عطية في العودة لفريق السيدة العجوز.

قرار الإعتزال المؤقت قد تكون وراءه رغبة بن عطية في إستعادة رسميته ضمن كتيبة أليغري توجسا من إبعاد قد يطاله في الإنتقالات الصيفية ،خاصة وأن بعض المنابر الإعلامية قربته كثيرا من مارسيليا الفرنسي ،ويبدو أن بن عطية لايرغب في مغادرة الكالشيو الإيطالي.

لقارءة المقال كاملاً يرجى الدخول على الرابط التالي