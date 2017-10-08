المنتخب السعودي يكتسح نظيره الجامايكي بخماسية

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في منافسات كأس العالم 2018، المقرر إقامتها بروسيا.

وسجل أهداف المنتخب السعودي سالم الدوسري في الدقيقة 22 وهزاع الهزاع في الدقيقة 37 وسلمان الفرج من ركلة جزاء في الدقيقة 44 ومحمد البريك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وعبدالله الجوعي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

فيما سجل هدفي جامايكا ديفر أورجيل في الدقيقة 35 وجيرمان جونسون في الدقيقة 68.

ويقيم "الأخضر" حالياً معسكراً إعدادياً بمدينة جدة، في إطار تحضيراته لكأس العالم، على أن يواجه منتخب غانا يوم الثلاثاء المقبل.

