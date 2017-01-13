الملغاشي أحمد ينافس حياتو على رئاسة الـ "كاف"

وأعلن الاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة في ليبرفيل عشية انطلاق كأس الأمم الأفريقية المقررة في الغابون حتى 5 شباط/فبراير المقبل أن رئيسه حياتو (70 عاماً) ترشح لولاية ثامنة على رأس أعلى هيئة كروية في القارة السمراء.

وأوضح رئيس الاتحاد الملغاشي أحمد أحمد في تصريحات صحافية في ليبرفيل أنه تم قبول ترشيحه وبالتالي سيكون منافسه الوحيد على المنصب في الولاية الجديدة 2017-2021.

وقال أحمد: "تمت الموافقة على ترشيحي لمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي".

وبحسب مصادر مقربة من الملف فان الملغاشي يحظى بدعم رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جاني إنفانتينو وأمينه العام السنغالية فاطمة سامورا.

ويترأس حياتو الاتحاد الأفريقي منذ خلافته السوداني عبد الحليم محمد عام 1988 عشية كاس الأمم الأفريقية التي استضافها المغرب.

وتبدو حظوظ أحمد صعبة جداً في مواجهة حياتو خصوصاً أن المنافسين السابقين للأخير الأنغولي أرماندو ماشادو والبوتسواني اسماعيل بهامجي منيا بهزيمتين ساحقتين أمامه.

وتقام الانتخابات الرئاسية في أديس أبابا بمناسبة احتفال الاتحاد الأفريقي بعيد ميلاده الـ60.

وكان حياتو أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في تصريح لاذاعة فرنسا الدولية أنه يفكر في الترشح لولاية جديدة ولكنه لن يمضي "12 عاماً أخر" على رأس الاتحاد الأفريقي.

وأجرى الاتحاد الأفريقي تعديلات على أنظمته في أيلول/سبتمبر الماضي ابرزها تحديده عدد الولايات على رأس الاتحاد بـ3 ولايات، ولكن هذا الاجراء يبدأ بعد انتخابات 2017 وبالتالي لن يمنع حياتو من الترشح مجدداً.