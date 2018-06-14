يوم بعد يوم يتواصل ويتعاظم التضامن العربي والعالمي مع مجموعة beIN الإعلامية ضد ما تتعرض له من عملية قرصنة ممنهجة لقنواتها والسطو على الحقوق الحصرية التي تمتلكها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التأكيد على حقوق مجموعة beIN الإعلامية والتنديد الكامل بعمليات القرصنة التي تتعرض لها جاء هذه المرة من واحدة من أهم الجهات الإعلامية والثقافية المغربية، حيث أكد المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بشكل واضح في بيان صحفي على عدم مشروعية استخدام أي من الأجهزة والوسائل التي تساعد على استقبال البث وفك شفراته ثم إعادة توزيعه دون الحصول على ترخيص من الموزع الشرعي وكذلك عدم قانونية عملية بيع أي أداة أو نظام أو وسيلة يتم إعدادها للتسهيل أو التمكين من فك الرموز والشفرات، معتبراً بوضوح أن كل هذه العمليات هي إجراءات خارجة على القانون.

وأوضح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين التابع لوزارة الثقافة والاتصال في المملكة المغربية أن كل هذه الإجراءات غير الشرعية تعد خرقاً واضحاً لا لبس فيه لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة بمقتضى المادة 65 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، مؤكداً في الوقت ذاته أن كل من يقوم بهذه الممارسات يعرض نفسه لعقوبات قانونية.

وأكد المكتب المعني بحماية حقوق المؤلفين أنه سيتصدى لكل هذه الممارسات غير الشرعية في إطار المهام المسندة إليه قانونا داعياً في الوقت ذاته كل المستغلين للمصنفات المحمية إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا المجال.

