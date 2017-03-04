المفاتيح الأربعة لفوز البارصا على الـ "ب س ج"

كانت فعلا قاسية تلك الرباعية على ملعب حديقة الأمراء، رباعية أحدثث رجة في صفوف برشلونة وجعلت الكل يتساءل: هل بإمكان رفاق ميسي العودة من بعيد؟

يبدو السؤال وجيها، وفي نفس الوقت على البارصا الإجابة على المستطيل الأخضر بكل واقعية . وحتى إن كانت العودة صعبة نوعا ما، فإن أكبر المتفائلين يرون أن نجاح البارصا مرهون بـ ٤ مفاتيح.

المفتاح الأول عنوانه البارز ضرورة تطبيق خطة ٣ـ٤ـ٣، خطة مكنت تشيلسي مثلا من التفوق على جل أندية البريميرليغ، وقد تمكن هاته الخطة وسط ميدان البارصا من إستعادة التوازن بين الشق الدفاعي والهجومي، وهي خطة تلائم كثيرا تكتيك البارصا المعتمد على الظهيرين الأيمن والأيسر ألابا وروبيرتو في الهجوم.

المفتاح الثاني عنوانه نايمار المطالب باللعب الجماعي أكثر والإبتعاد عن الإحتفاظ بالكرة أكثر لأن خسارة أي كرة قد تمنح كتيبة إيمري إمكانية بناء مرتد قاتل قد ينجم عنه هدف مباغث يبعثر أوراق البارصا نهائيا.

المفتاح الثالث عنوانه الرئيس الضغط المبكر من أجل توقيع هدف مبكر يعزز ثقة لاعبي البارصا بالنفس وفي نفس الوقت يربك لاعبي الـ ب س ج خاصة وأن إيمري يعاني دائما خارج الديار، فرفقة إشبيلية الموسم الماضي لم يحقق أي فوز خارج القواعد في الليغا ورفقة الـ ب س ج خسر خارج الديار ٤ مرات من أصل ١٤ مباراة خاضها بعيدا عن بارك دي برانس.

المفتاح الرابع عنوانه فيراتي، بالضبط غياب فيراتي، هذا الغياب سوف يؤثر بشكل واضح على عملية نقل الكرة من الدفاع إلى الهجوم لذى النادي الباريسي لأن الثنائي رابيو وماتودي سيجد نفسه محاصرا بأربعة لاعبين من البارصا في حال إعتماد إنريكي خطة ٣ـ٤ـ٣.

خلاصة القول، كرة القدم ليست بعلم دقيق، والحقائق تظهر على المستطيل الأخضر، ومن دون أدنى شك فمباراة البارصا و الـ ب س ج ستحسمها تفاصيل دقيقة للغاية، تفاصيل يدركها كل من إنريكي وإيمري، أما نحن فننتظر بكل شغف هذا النزال بين عظيمي الساحرة المستديرة.

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