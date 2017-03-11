المعجزة حدثت، ونبوءة أنريكي و نيمار أثبتت

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الروح والثقة الذي ظهر فيها لاعبوا برشلونة لم نشاهدها منذ فترة طويلة، وكانت من أهم عوامل الإنجاز التاريخي، فمع صافرة انطلاقة المباراة تحول ملعب الكامبنو لجحيم عند الباريسيين، حيث شاهدنا على أرض الملعب مقاتلين حقيقين، فمع كل كرة تذهب من النادي الكتالوني كنا نعاين عمليات الاستبسال والقتال من لاعبوا الفريق الكتالوني لافتكاكها مجدداً من فم السان جيرمان.

تصريحات مثيرة تناقلتها الصحف العالمية قبل المباراة على لسان أنريكي و نيمار أكدت نبوءتهم

نيمار، بعد نشره لصورة غامضة على صفحته الرسمية على الفيسبوك يظهر فيها صور لقبعة سوداء كتب عليها احترموا تاريخي، واستطاع النجم البرازيلي إشعال فتيل المباراة قبل انطلاقتها وذلك بعدما كشفت صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية، بأنّ نجم السيلساو وعد زملائه في الفريق بتسجيله هدفين وهذا ما حدث بالفعل حيث قدم نيمار صورة لأفضل لاعب في العالم في السنوات القادمة وذلك بعد المباراة الأسطورية الذي قدمها البرازيلي والتي سجل فيها هدفين وتسبب بدخول هدفين آخرين للنادي الكتالوني مساهماً بذلك في إنجاز فريقه التاريخي بالتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المدير الفني للبلاوغرانا أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل المباراة بإمكانية تسجيل النادي الكتالوني لسداسية في شباك فريق العاصمة الفرنسية قائلاً:" إن كان باستطاعة باريس سان جيرمان تسجيل 4 أهداف على أرضهم، نحن نستطيع تسجيل 6 أهداف على أرضنا".

بالفعل تمكن الفريق الكتالوني من تسجيل ستة أهداف كمال قال اللوتشو الذي تدارك أخطاء مباراة الذهاب التي فقد فيها النادي الكتالوني السيطرة على منتصف الملعب، وفاجأ لويس إنريكي الكثيرين بالبدء بخطة 3-4-3 لكنه تمكن من خلالها من إطباق السيطرة الكاملة على الملعب من خلال أسلوبه الضاغط الذي حرم فيه الفريق الباريسي من الكرة.

تراخي، واستراتيجية خاطئة لمدرب السان جيرمان

الاستراتيجية التي اعتمد عليها مدرب الفريق الباريسي بتراجع الفريق للخلف منذ بداية اللقاء وحتى بعد تسجيل هدف الفريق الوحيد كانت من العوامل التي ساعدت برشلونة من فرض سيطرته على اللقاء، بالإضافة لذلك الارتباك الكبير الذي ظهر عليه لاعبوا باريس منذ بداية اللقاء والتي أدت لارتكاب الكثير من الأخطاء الفردية التي مكنت النادي الكتالوني من تسجيل الأهداف.

تأهل برشلونة جعل منه أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يقلب النتيجة بعد الخسارة بأربعة أهداف، وبتجاوز برشلونة لباريس سان جيرمان ووصوله إلى الدور الربع نهائي جعله يصل للمرة الخامسة على التوالي لهذا الدور مشاركا هذا الرقم مع العملاق البافاري بايرن ميونخ والنادي الملكي ريال مدريد.