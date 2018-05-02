المساكني يجري عملية جراحية في الولايات المتحدة

وذكر الموقع الرسمي للنادي اليوم الأربعاء "المساكني يغادر الدوحة غداً الخميس إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية الرباط الصليبي".

وأصيب المساكني (27 عاماً) بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى خلال مواجهة السيلية في المرحلة الثانية والعشرين الأخيرة من الدوري على رغم أن فريقه كان قد حسم لقبه. وسيغيب عن منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقررة في روسيا الصيف القبل.

وأضاف الموقع الرسمي "سيقوم فريق طبي أمريكي بإجراء الجراحة في ولاية بنسلفانيا في السابع من أيار/مايو الجاري، وبعدها سيقوم بإجراء تدريبات تأهيليه لمدة أسبوعين قبل العودة مجدداً للدوحة للدخول في عملية التأهيل الثانية له والتي ستكون في مستشفى أسبيتار".

وغاب المساكني عن فريقه في مسابقة كأس قطر التي أحرز لقبها، وسيغيب أيضاً عن مواجهة العين الإماراتي في 8 و15 الجاري في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، وسيستمر غيابه حتى نهاية القسم الأول من دوري الموسم القادم والذي ينطلق 3 آب/أغسطس .

وقال فيصل مؤدب طبيب الدحيل "المساكني سيعود للملاعب من جديد بعد 7 أشهر من الآن".

وتألق المساكني هذا الموسم بشكل كبير حيث ساهم في فوز الدحيل بالدوري وحل ثانياً في صدارة هدافي الدوري برصيد 25 هدفاً بفارق هدف واحد خلف زميله في الفريق الدولي المغربي السابق يوسف العربي، كما يتصدر المساكني قائمة المرشحين لأفضل لاعب في قطر 2018 والتي ستعلن 20 أيار/مايو الجاري.