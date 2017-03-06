الليغا الإسبانية....القلعة البيضاء ترمم جدرانها

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والحقيقة أن النادي الملكي ورغم نتائجه الجيدة تحت قيادة زين الدين زيدان وبالخصوص الفوز بلقب عصبة أبطال أوروبا الموسم الماضي فهو مطالب بضخ دماء جديدة في أكثر من مركز حتى يتمكن من مواكبة التطور السريع الذي يعيشه عالم الساحرة المستديرة ،ضف لذلك أن كبار القارة ليسوا بمكتوفي الأيدي فهم أيضا بصدد التعاقد مع نجوم كبار، نقصد بالكبار طبعا البارصا،اليوفي،ال ب س ج ،البايرن وتشيلسي.

بالنسبة للقلعة البيضاء فإن خريطة طريق الموسم المقبل إتضحت معاليمها فلائحة المغاديرين باتت معروفة ،فإيسكو مثلا ساءت علاقته بالنادي الملكي مؤخرا وبات مرشحا للمغادرة نحو توتنهام حيث كان قريبا جدا من التوقيع لكتيبة بوكيتيو الصيف الماضي.

خميس روديغيز هو الٱخر على أبواب المغادرة ،فالكولومبي خرج من حسابات زيزو وبات قريبا جدا من البلوز، في حين أن موراتا لم يجد بعد حلا لمشكلة كرسي الإحتياط الذي لازمه في ظل إعتماد زيدان على كريم بنزيمة ، موراتا الذي قد يعود للكالشيو من بوابة إ س ميلان .

كريم بنزيمة هو الأخر ضمن لائحة المغادرين حيث رشحته وسائل الإعلام لمجاورة ال ب س ج في حال رفضه لعرض مقدم من الأرسنال.

كوفاتيتش لاعب وسط الميدان والقليل الظهور رفقة الملكي هذا الموسم بات قريبا جدا من البريميرليغ وبالضبط من نادي ليفربول.

بالنسبة للوافدين الجدد، فهناك تييو كورتوا حارس تشيلسي ، ضف لذلك مدافع النادي السماوي نيكولاس أوتاميندي ،أما في خط الوسط فإن المجهر وضع على النجم ماركو فيراتي من النادي الباريسي.

خط هجوم الملكي سيتم تعزيزه بلاعبين من العيار الثقيل ،أغويرو نجم المان سيتي وقناص دورتموند أوباميانغ.

يبدو جليا أن النادي الملكي قد حبك خطة ناجحة لتدعيم صفوفه من خلال تسريح نجوم كبار مما يوفر عائدات مالية ضخمة تساعد في إنجاح التعاقدات التي يمكنها إعطاء قيمة مضافة لكل خطوط النادي الملكي من دفاع ،وسط ميدان وهجوم .

هي إذن لحظة التغيير قد حانت داخل القلعة البيضاء ،تغيير يروم من وراءه مسؤولو النادي إحراز مزيد من الألقاب ومزيد من التألق والتوهج فالإستحقاقات كثيرة والرهانات كثيرة والمنافسون كثر. أليس كذلك يا أوباميانغ؟ أليس كذلك يا أغويرو؟