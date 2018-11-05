اللبناني حيدر يترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي

وأوضحت لجنة الطوارئ في الاتحاد في بيان اليوم، أنها قررت ترشيح "رئيس الاتحاد هاشم حيدر لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الانتخابات التي ستقام خلال المؤتمر الـ29 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم" في السادس من نيسان/أبريل المقبل في كوالالمبور.

وكان حيدر (60 عاماً) قد انتخب عام 2015 عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ويترأس لجنة الاتحادات الوطنية التي تتولى التنسيق مع الاتحادات المحلية ومتابعة مشاكلها وتقييمها ودراسة أنظمة الاتحادات.

ومحليا، يترأس حيدر الاتحاد اللبناني منذ 2001، ويشغل منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية.

وتقام في نيسان/أبريل المقبل انتخابات رئاسة الاتحاد القاري التي يتولاها حالياً البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.

وأعلن الأخير ترشحه لولاية جديدة على رأس الاتحاد، بينما يتوقع أن ينافسه السعودي عادل عزت الذي أعلن في آب/أغسطس الماضي استقالته من رئاسة الاتحاد المحلي، وعزمه الترشح للمنصب القاري.



