الكويتي حسين الحربي يخوض تجربة مع ليفانتي الاسباني

وأعلن نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت عادل عقلة في بيان رسمي عن "تلقي إدارة النادي خطاباً رسمياً من إدارة ليفانتي الإسباني من أجل خضوع لاعب الفريق الأول حسين الحربي لفترة اختبار".

وأشار عقلة إلى أن النادي وافق على تحرير الحربي (22 عاماً) لدخول الاختبار الذي يمتد من 22 تشرين الأول/أكتوبر إلى 29 منه، قبل البت في مسألة انضمامه رسمياً إلى ليفانتي.

ومن المقرر أن يغادر الحربي الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكويت، إلى مدينة فالنسيا الاسبانية حيث مقر ليفانتي، الأحد.

وقد عبر الحربي عن شكره لناديه على منحه الفرصة، قائلا عبر حسابه على "تويتر"، "أشكر أعضاء مجلس ادارة نادي الكويت على الموافقة لخوض التجربة في نادي ليفانتي، كما اشكر كل الجهاز الفني والاداري والجمهور الداعم لي".

وأوضح الحربي في تصريحات صحافية ان رئيس ليفانتي كويكو كاتالان شاهد أشرطة له عبر وسيط، فطلب رؤية اللاعب مباشرة، وعليه تم الطلب من ناديه بالسماح له بخوض التجربة.

ويحتل ليفانتي حالياً المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الاسباني، بينما يتصدر الكويت ترتيب الدوري المحلي بعد أربع مراحل.

عادل عقلة: مجلس ادارة نادي الكويت يوافق على تجربة حسين الحربي في ليفانتي الاسباني:

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.#KSC_News pic.twitter.com/Khx3a4owEo — نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) October 17, 2017

ولن يكون الحربي أول لاعب كويتي يطرق باب الاحتراف أوروبيا، اذ سبقه إلى اسبانيا بدر المطوع، نجم القادسية، والذي خاض فترة تجربة مع ملقا عام 2010. الى ذلك، اختبر لاعب القادسية أيضا عبد العزيز مشعان، تجربة الدفاع عن ألوان موسكرون البلجيكي (2006-2007) ومن ثم إف. كي. بريبرام التشيكي (2012-2014).

وخلال هاتين الفترتين كان لحارس مرمى السالمية الحالي خالد الرشيدي تجربة سريعة مع تارتان بريشوف السلوفاكي (2008).