الكرواتي كلاسنيتش يخضع لثالث جراحة لزرع الكلى

وخضع كلاسنيتش البالغ من العمر 37 عاماً لجراحة أمس الثلاثاء بأحد مستشفيات العاصمة الكرواتية زغرب، حيث أكد طبيبه المعالج أنه في طريقه للتعافي.

كان كلاسنيتش خضع لأول جراحة لزراعة الكلى عام 2007، عندما تبرعت بها والدته إليه، غير أن العملية فشلت، فيما أجريت الجراحة الثانية منذ شهرين، بعد قيام والده بالتبرع بكليته إليه، وكللت بالنجاح.

يذكر أن كلاسنيتش أول لاعب كرواتي يعود إلى الملاعب، ويشارك في إحدى البطولات الكبرى، بعد قيامه بعملية زرع كلى، وذلك عندما لعب مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2008)، التي أقيمت بسويسرا والنمسا.

وعادت معاناته من الفشل الكلوي مجدداً منذ نحو عام، مما اضطره للقيام بعملية غسيل للكلى ثلاث مرات أسبوعياً.

وبسبب الأجسام المضادة، كان يتعين على آخر متبرع بالكلى لكلاسنيتش ألا يكون من أفراد الأسرة، غير أن التقرير لم يكشف بعد عن هوية المتبرع.

