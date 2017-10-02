الكرة الذهبية: إعلان أسماء المرشحين في 9 تشرين الأوّل/اكتوبر

وأشارت المجلة الى ان الاسماء سيتم كشفها عبر مختلف الوسائط التابعة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية المتخصصة، بما يشمل المواقع الالكترونية والقناة التلفزيونية، على امتداد اليوم المذكور.

وهيمن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الاسباني، والارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، على هذه الجائزة منذ العام 2008. ويبدو البرتغالي (32 عاما) الذي نال الجائزة العام الماضي، مرشحا قويا للاحتفاظ بها هذه السنة، بعدما قدم موسما لافتا قاد خلاله النادي الملكي الى سلسلة ألقاب منها بطولة اسبانيا للمرة الأولى منذ العام 2012، والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا.

وفي حال فوز رونالدو، سيتساوى مع ميسي في عدد مرات إحرازها (5). واختير البرتغالي في آب/أغسطس الماضي، أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

