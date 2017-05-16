القضاء الإسباني يلاحق فالكاو بتهمة التهرب الضريبي

وتهرب فالكاو بحسب النيابة العامة من دفع هذا المبلغ عبر إخفاء جزء من إيراداته عامي 2012 و2013 عندما كان يحمل ألوان أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتم الإعلان عن القرار الذي حمل تاريخ 18 نيسان/أبريل الماضي، على غرار قرار مماثل بحق البرتغالي فابيو كوينتراو مدافع ريال مدريد، الذي تهرب من دفع 1,3 مليون يورو بين 2012 و2014.

واستخدم اللاعبان شركات في ملاذات ضريبية لإخفاء المداخيل المرتبطة بحقوق بيع صورتهم، بحسب إجابات النيابة العامة لوكالة فرانس برس.

وترتكز النيابة العامة على شكوى تقدمت بها السلطات الضريبية في إسبانيا ضد فالكاو بشأن "جرمين ماليين خلال 2012 و2013 بقيمة 822 ألف يورو و4,839 ملايين يورو".