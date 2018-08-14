الفيفا يهدد بإيقاف اتحادي نيجيريا وغانا على خلفية التدخل السياسي

وأشار بيان الفيفا الى أن الاتحاد النيجيري يواجه خطر الإيقاف "في حال لم يتم تسليم مكاتبه الى اللجنة التنفيذية برئاسة أماجو ملفين بينيك المنتخب شرعا".

وأشار الفيفا الى أن المهلة الأخيرة للقيام بذلك هي 20 آب/أغسطس، وأنه في حال دخول الإيقاف حيز التنفيذ، لن يتم رفعه سوى في حال أكدت اللجنة التنفيذية "أن السيطرة الفعلية على المكاتب قد أعيدت لها".

ودخلت نيجيريا في تجاذب مع الفيفا منذ تموز/يوليو الماضي، عندما طلبت وزارة الرياضة المحلية من اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم التزام قرار قضائي برفض نتائج الانتخابات التي أفضت الى فوز بينيك، والاعتراف بكريس جيوا كرئيس بدلا منه.

ويعود الخلاف حول رئاسة الاتحاد الى العام 2014. وادعى جيوا بداية الفوز في الانتخابات، إلا أن الفيفا رفض الاعتراف بالنتائج ولوح بإيقاف الاتحاد ما لم يتم إجراء الانتخابات مجددا.

ولدى إعادة عملية الاقتراع، فاز بينيك بمنصب الرئيس، علما بأن الانتخابات شابتها مزاعم بالتزوير، دفعت جيوا الى التقدم بشكوى أمام المحاكم رفضا للنتيجة.

أما بشأن غانا، فتعود القضية الى فضيحة فساد تحيط برئيس الاتحاد المحلي كويسي نيانتاكي الذي سبق للفيفا في حزيران/يونيو الماضي إيقافه لتسعين يوما عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم، مع قيام لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي بالحقيق بشأن مزاعم الفساد.

لكن الفيفا أعرب عن رفضه لطلب المدعي العام الغاني بحل الاتحاد كاملا على خلفية القضية نفسها، معتبرا أنه يشكل تدخلا مخالفا للقوانين.

وأشار الفيفا الثلاثاء الى أنه "في حال عدم سحب طلب الحل بحلول الاثنين 27 آب/أغسطس 2018 عند الساعة 12:00 ظهرا، سيتم إيقاف الاتحاد الغاني بمفعول فوري".