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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

الفيفا يقترح بطولة "الثمانية الكبار"

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اقترح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة، بمشاركة ثمانية منتخبات، كل عامين دون المساس بكأس العالم.

REUTERS

وستكون البطولة الجديدة، التي تعرف باسم "الثمانية الكبار"، بمثابة الدور النهائي لمسابقة الدوري العالمي للأمم والتي تعد ضمن خطط طموحة لتطوير كرة القدم العالمية ويعتقد الفيفا أنه يمكن بيع حقوقها مقابل 25 مليار دولار لمدة 12 عاماً.  

وفي خطاب اطلعت عليه رويترز قال إنفانتينو إن مجموعة غير محددة من المستثمرين عرضوا 25 مليار دولار للحصول على حقوق البطولة التي يريد إقامتها في أكتوبر و/أو نوفمبر من كل عام فردي بدءاً من 2021.
  
وفي المقابل، ووفقاً لهذا المقترح سيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حالياً كل أربع سنوات قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم.   

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو
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