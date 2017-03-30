الفيفا يفتح تحقيقاً ضد المدافع الويلزي تايلور

ويواجه تايلور الإيقاف لمدة مباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جرت في دبلن ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 عقب تدخله العنيف مع كوليمان مما أسفر عن كسر عظمة الشظية وقصبة الساق اليمنى.

وحتى الأن فإن تايلور لاعب أستون فيلا تعرض للإيقاف مباراة واحدة وسيغيب عن مواجهة صربيا في حزيران/يونيو المقبل.

وغادر كوليمان المستشفى الأربعاء بعد خضوعه لجراحة وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر.