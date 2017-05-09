الفيفا يفتح تحقيقاً حول انتقال بوغبا إلى مانشستر يونايتد

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، تزويده معلومات حول انتقال الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي إلى صفوفه في آب/أغسطس 2016، في صفقة هي الأغلى في التاريخ حيث بلغت 105,2 ملايين يورو.

وصرح مصدر مقرب من الفيفا لوكالة فرانس برس في العاصمة البحرينية المنامة الثلاثاء على هامش اجتماع الجمعية العمومية السابعة والستين للاتحاد الدولي، أن الطلب إلى نادي مانشستر يونايتد تزويده معلومات "تم قبل اسابيع عدة"، مؤكداً بذلك معلومات نشرها موقع ميديا بارت الفرنسي، من دون أن يوضع طبيعة المعلومات التي اهتم الفيفا بالحصول عليها.

وبحسب الموقع الفرنسي، فإن وكيل اللاعب مينو رايولا متهم بالحصول على عمولة قيمتها 49 مليون يورو إثر عمله المزدوج وسيطا لكل من الناديين، وأن القيمة الحقيقية للصفقة بلغت 127 ميلون يورو، ذهب 78 مليوناً منها الى نادي يوفنتوس. وقد خالف رايولا القوانين الانكليزية كونه لم يبلغ نادي مانشستر يونايتد أنه يعمل أيضاً للنادي الإيطالي.

استهل بوغبا (24 عاماً) مشواره مع لوهافر الفرنسي لكنه لعب على الصعيد الاحترافي للمرة الأولى بقميص مانشستر يونايتد الذي تركه يرحل إلى يوفنتوس دون مقابل عام 2012، وقد لمع نجمه مع الفريق الإيطالي حيث أحرز لقب الدوري أربع مرات توالياً، قبل عودته مجدداً الى يونايتد في صفقة خيالية