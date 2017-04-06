الفيفا يرفع الايقاف عن القطري سعود المهندي

وكانت الغرفة القضائية في لجنة الأخلاق المستقلة في الاتحاد، أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 عقوبة ايقاف المهندي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، على خلفية عدم تعاونه في تحقيق بحق مقرب من الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي القطري محمد بن همام.

وقال الفيفا في بيان الخميس "أيدت لجنة الاستئناف (...) الإلتماس الذي تقدم به السيد سعود المهندي ضد القرار الذي اتخذته الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة، وبناء عليه تم رفع العقوبات المفروضة عليه".

وأشار إلى أنه بعد "جلسة استماع عقدت في زوريخ في 28 آذار/مارس 2017، ألغت لجنة الإستئناف القرار الذي اتخذته الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 والذي وجد أن السيد المهندي قد تورط في انتهاك المادة 18 (واجب الإفصاح، التعاون والإبلاغ)، والمادة 42 (واجب التعاون) من ميثاق أخلاقيات" الاتحاد.

واعتبرت لجنة الاستئناف أن "الأدلة التي بني عليها القرار لم تكن كافية ولم تبلغ الحد الذي يرضي لجنة الإستئناف بأن المهندي قد انتهك ميثاق أخلاقيات الفيفا"، وبناء على ذلك "اتخذ قرار برفع عقوبة الإيقاف لمدة عام التي فرضتها غرفة التحقيقات على السيد المهندي".

وكانت العقوبة دخلت حيز التنفيذ في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وأقرنت بغرامة 20 ألف فرنك سويسري (20 ألف دولار).

وأكد الفيفا الخميس أنه تم رفع الغرامة إلى جانب العقوبة.

وكانت العقوبة بحق المهندي اتخذت على خلفية عدم تعاونه مع التحقيق بشأن نجيب شيراكال المقرب من بن همام والذي عمل مع الاتحادين الآسيوي والقطري.

وأوقف شيراكال في كانون الثاني/يناير 2017 مدى الحياة عن مزاولة أي نشاط كروي، على خلفية ضلوعه "في دفعات عدة غير أخلاقية نيابة عن طرف ثالث لفائدة عدد من المسؤولين في كرة القدم بين عامي 2009 و2011"، وعدم تعاونه مع إجراءات التحقيق، بحسب ما أعلنت الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاق في حينه.

وكانت العقوبة التي فرضت على المهندي أدت إلى استبعاده من المشاركة في الانتخابات الآسيوية لعضوية مجلس الفيفا، وهي التسمية الجديدة للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي.

وكان الاتحاد الاسيوي أوقف جمعيته العمومية بحضور رئيس الاتحاد الدولي جاني انفانتينو في مدينة غوا الهندية في 27 أيلول/سبتمبر لانتخاب 3 أعضاء جدد في المجلس بعد 27 دقيقة فقط من انطلاقها، وذلك بسبب احتجاج أعضاء على استبعاد المهندي.

ومن غير المرجح أن يؤدي رفع العقوبة إلى اتاحة الفرصة مجدداً للمهندي للترشح، اذ أن مهلة القيام بذلك قد انتهت.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في 24 آذار/مارس الماضي أسماء المرشحين الذين تخطوا تدقيق النزاهة الذي يجريه الاتحاد الدولي، وهم الصيني جيان جانغ والكوري الجنوبي غيو-تشونغ مون والكويتي الشيخ أحمد فهد الصباح والفيليبيني ماريانو ارانيتا. أما المرشحات للمقعد النسائي فهن الأسترالية مويا دود والبنغالية محفوظة أكثر والكورية الشمالية اون-غيونغ هان والفلسطينية سوزان الشلبي.

وتجرى الانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي بالعاصمة البحرينية المنامة في 8 أيار/مايو 2017.