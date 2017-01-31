الفراعنة فى مهمة معقدة أمام بوركينا فاسو

يشهد يوم الأربعاء أولى مواجهات الدور نصف النهائى من كأس الأمم الأفريقية بالغابون حينما يلتقى المنتخب المصرى نظيره البوركينى فى مباراة معقدة على الطرفين و خاصة من الناحية التكتيكية نظراً لإعتماد المنتخبين بشكل كبير على طريقة لعب جماعية متشابهة بالرغم من إختلاف بعض التفاصيل الصغيرة .

و نجح المنتخب المصرى فى حجز مكانه فى المربع الذهبى بعدما تجاوز عقبة نظيره المغربى بهدف وحيد جاء فى اللحظات الآخيرة من عمر المباراة عبر لاعبه محمود عبد المنعم كهربا , أما المنتخب البوركينى فتخطى المنتخب التونسى بذات الطريقة تقريباً و لكن بهدفين دون مقابل فى أخر 11 دقيقة من اللقاء .

و بالنظر إلى طريق المنتخبين وصولاً لهذا الدور سنجد أن المنتخب المصرى فاز فى ثلاثة مباريات و تعادل فى واحدة فقط مع تسجيله لثلاثة أهداف فقط و عدم تلقيه أى هدف فى شباكه حتى الآن , و فى المقابل فاز المنتخب البوركينى فى لقائين و تعادل فى مثلهما و سجل ستة أهداف و قبلت شباكه هدفين فقط مما يوحى بمباراة صعبة على جميع الأصعدة .

و على الصعيد الفنى تبدو طريقة لعب كلاً من المدربين متشابهة إلى حد ما و هى الإعتماد على التكتل الدفاعى بصورة كبيرة و منظمة و اللعب على الهجمات المرتدة أو ممارسة الضغط العالى على الفريق المنافس دون ترك المساحات فى الخطوط الخلفية مما يعنى أننا سنكون أمام مباراة من طراز رفيع على المستوى التكتيكى و لن يحسمها سوى التفاصيل الصغيرة .

و من ناحية الخيارات الفنية يبدو مركز حراسة المرمى فى الطرفين من أبرز المراكز التى ستؤثر على نتيجة اللقاء فوجود السد العالى عصام الحضرى فى حراسة مرمى الفراعنة مطمئناً بصورة كبيرة للجماهير المصرية , فيما تبدو الجماهير البوركينية أيضاً مطمئنة فى ظل تألق الحارس هيرفى كوفى منذ إنطلاقة البطولة , و فى خطى الدفاع تبدو صلابة الدفاع المصرى أكبر خاصة قلبى الدفاع أحمد حجازى و على جبر بعكس قلبى دفاع المنتخب البوركينى باكارى كونى و إيسوفو دايو حيث ينقصهما عامل السرعة و هو ما قد يحاول إستغلاله الهجوم المصرى السريع .

أما فى خطى الوسط و الهجوم فتتشابه الكثير من النقاط بين المنتخبين , و لكن ربما العامل البدنى سيخدم الخيول البوركينية بصورة أكبر و خاصة فى حالة ذهبت المباراة إلى الأوقات الإضافية , و على صعيد أخر ستشهد المواجهة العديد من الغيابات من الجانبين فالمنتخب المصرى سيفقد جهود مدافعه الأيسر محمد عبد الشافى و لاعب الوسط محمد الننى و المهاجم مروان محسن الذى تعرض لقطع فى الرباط الصليبى فى لقاء المغرب , أما المنتخب البوركينى فيستمر غياب نجمه جوناثان بيترويبا إضافة لجوناثان زونغو و لكن و دون أدنى شك لن تؤثر هذه الإصابات على مستوى المباراة نظراً لإمتلاك كلاً من المنتخبين العناصر البديلة اللازمة لحجز بطاقة نصف النهائى .

و على الصعيد التاريخى لم يسبق للطرفين أن تواجها فى تاريخ كؤوس أفريقيا منذ نشأة البطولة عام 1957 سوى مرتين فقط و كانت الغلبة فيهم للفراعنة بإمتياز , فالمرة الأولى كانت فى عام 1998 فى النسخة التى إستضافتها بوركينا فاسو على أرضها و حينها فاز المنتخب المصرى بهدفين مقابل لا شئ و كانت المباراة ضمن الدور نصف النهائى أيضاً من عمر المسابقة و سبق للمنتخب البوركينى إقصاء المنتخب التونسى قبلها من الدور ربع النهائى وقتها مما قد يجعل التاريخ يعيد نفسه من جديد , أما المباراة الثانية فكانت فى عام 2000 ضمن دور المجموعات و حينها فاز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدفين .

و سبق للمنتخب المصرى أن لعب الدور نصف النهائى من كأس الأمم الأفريقية 11 مرة فى تاريخه و كان النجاح حليفه فى بلوغ النهائى فى 7 مناسبات فيما تم إقصاؤه فى 4 مناسبات و التى كانت فى عام 1970 على يد منتخب السودان و عام 1974 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية و عام 1980 أمام منتخب الجزائر و عام 1984 أمام منتخب نيجيريا , أما المنتخب البوركينى فسبق له التواجد فى المربع الذهبى مرتين فقط فى تاريخه الأولى فى عام 1998 وحينها أُقصى من المنتخب المصرى و الثانية فى عام 2013 و لكنه نجح فيها بالتأهل للنهائى بعد تخطى منتخب غانا إلا أنه خسر المباراة النهائية أمام منتخب نيجيريا فى نهاية الأمر .

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