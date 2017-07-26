الفتح الرباطي يسقط النصر السعودي بالأربعة

وتألق محمد فوزير بتسجيل ثلاثة أهداف (11 ثم 29 و32 من ركلتي جزاء)، وأضاف إبراهيم البحري الرابع في الدقيقة 60.

ورفع الفتح الرباطي رصيده إلى أربع نقاط بعد أن كان تعادل مع الزمالك المصري في الجولة الأولى، في حين بقي رصيد النصر عند نقطة واحدة من تعادله أيضاً مع العهد اللبناني.

ويلتقي الزمالك مع العهد اليوم أيضاً.

وفي الجولة الثالثة من الدور الأول، يلتقي السبت العهد مع الفتح الرباطي والزمالك مع النصر.

ويتأهل بطل كل من المجموعات الثلاث وصاحب أفضل مركز ثان إلى نصف نهائي البطولة التي تختتم في الخامس من آب/أغسطس.