وتألق محمد فوزير بتسجيل ثلاثة أهداف (11 ثم 29 و32 من ركلتي جزاء)، وأضاف إبراهيم البحري الرابع في الدقيقة 60.

ولحساب المجموعة ذاتها، حقق فريق العهد اللبناني مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما انتزع انتصاراً تاريخياً من فريق الزمالك المصري بفضل أحمد زريق الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84، قبل أن تتضاعف معاناة الزمالك الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه محمود عبد العاطي "دونغا" في الدقيقة 86 لضربه أحد لاعبي الفريق اللبناني من دون كرة.

وأنعش العهد آماله في التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق الأهداف خلف الفتح الرباطي المغربي المتصدر، والمتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد الزمالك عند نقطة واحدة في المركز الثالث بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف أمام النصر متذيل الترتيب.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، يلتقي السبت العهد مع الفتح الرباطي والزمالك مع النصر.

ويتأهل بطل كل من المجموعات الثلاث وصاحب أفضل مركز ثان إلى نصف نهائي البطولة التي تختتم في الخامس من آب/أغسطس.



