الفتح الرباطي إلى نصف نهائي البطولة العربية

ولحق الفتح بذلك في المربع الذهبي بفرق الفيصلي الأردني والترجي التونسي والأهلي المصري وستسحب قرعة مفتوحة بعد غد الاثنين ويمكن لأي فريق أن يواجه الآخر.

وتقدم سعد الخرصة بهدف للفتح الرباطي بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكنه ارتكب خطأ أسفر عن ركلة جزاء نفذها محمد حيدر بنجاح ليدرك التعادل للفريق اللبناني في الدقيقة 53.

واحتفظ الفتح بصدارة المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط وبفارق الأهداف عن العهد صاحب المركز الثاني الذي ودع المسابقة مع الزمالك المصري والنصر السعودي.

وتتأهل الفرق المتصدرة للمجموعات الثلاث بشكل مباشر إلى قبل النهائي إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني وهو الأهلي.

أفضلية وهدف

وكانت الأفضلية واضحة للفتح، الذي فاز برباعية دون رد على النصر في الجولة الماضية، في بداية المباراة بفضل نشاط محمد فوزير هداف البطولة.

وأنقذ مهدي خليل حارس العهد فرصة خطيرة من زكريا بلمعاشي قبل أن يتابع زميله نوفل الزرهوني الكرة ويسدد عالياً في الدقيقة 18.

وتوغل فوزير، الذي سجل ثلاثة أهداف أمام النصر، من ناحية اليمين ببراعة وأطلق تسديدة قوية ارتدت من العارضة بعد مرور نصف ساعة.

وحصل العهد على ركلتين ركنيتين في غضون دقيقة واحدة لكن الفتح الرباطي أنهى الشوط الأول بتقدم مستحق بعدما حصل على خطأ لصالح فوزير خارج المنطقة.

وأرسل أيوب سكومة كرة عرضية متقنة من الركلة الحرة وقابلها الخرصة بضربة رأس حاول الحارس خليل إبعادها لكنها دخلت مرماه.

وبات العهد في حاجة إلى تسجيل هدفين لانتزاع صدارة المجموعة وتجنب الخروج المبكر.

انتفاضة لبنانية

وبدأ العهد الشوط الثاني بشكل مختلف تماماً وضغط بشكل مبكر حتى ارتكب الخرصة خطأ عندما فشل في تشتيت الكرة وأسقط منافسه عيسى يعقوبو داخل المنطقة.

ونفذ حيدر ركلة الجزاء بنجاح ليدرك التعادل ويواصل الفريق اللبناني الهجوم.

وقطع أحمد زريق، صاحب هدف الفوز على الزمالك في الجولة الماضية، تمريرة من دفاع الفتح وسدد كرة قوية اصطدمت بأحد المنافسين وخرجت بجوار القائم مباشرة.

لكن الفتح استعاد توازنه بفضل تحركات النشيط فوزير وكاد أن يخطف هدف الانتصار في أكثر من مناسبة في الدقائق الأخيرة.

وشارك إبراهيم البحراوي بدلاً من بلمعاشي وتلقى تمريرة من حمزة السمومي وسدد كرة مرت بجوار القائم مباشرة في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة الأخيرة توغل الخرصة بشكل رائع من ناحية اليسار وأرسل كرة أرضية ردها الحارس خليل بصعوبة ووصلت إلى البحراوي الذي سدد بقوة لكنها لم تدخل المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل.