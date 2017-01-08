كرة القدم
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الفائزون بجائزة أفضل لاعب في العالم عبر التاريخ

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سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية عبر التاريخ.

العام اسم اللاعب
1956 الإنكليزي سير ستانلي ماتيوس
1957 الإسباني ألفريدو دي ستيفانو
1958 الفرنسي ريمون كوبا
1959 الإسباني ألفريدو دي ستيفانو
1960 الإسباني لويس سواريز
1961 الإيطالي عمر سيفوري
1962 التشيكوسلوفاكي جوزيف ماسوبوست
1963 حارس المرمى الروسي ليف ياشين
1964 الاسكتلندي دينيس لو
1965 البرتغالي إيزيبيو
1966 الإنكليزي بوبي تشارلتون
1967 المجري فلوريان ألبرت
1968 الايرلندي الشمالي جورج بست
1969 الإيطالي جياني ريفا
1970 الألماني غيرد مولر
1971 الهولندي يوهان كرويف
1972 الألماني فرانز بيكنباور
1973 الهولندي يوهان كرويف
1974 الهولندي يوهان كرويف
1975 الروسي أوليج بلوخين
1976 الألماني فرانز بيكنباور
1977 الدنماركي ألان سيمونسن
1978 الإنكليزي كيفن كيغان
1979 الإنكليزي كيفن كيغان
1980 الألماني كارل هاينز رومينيغه
1981 الألماني كارل هاينز رومينيغه
1982 الإيطالي باولو روسي
1983 الفرنسي ميشيل بلاتيني
1984 الفرنسي ميشيل بلاتيني
1985 الفرنسي ميشيل بلاتيني
1986 الروسي إيغور بيلانوف
1987 الهولندي رود غوليت
1988 الهولندي ماركو فان باستن
1989 الهولندي ماركو فان باستن
1990 الألماني لوثار ماتيوس
1991 الفرنسي جان بيير بابان
1992 الهولندي ماركو فان باستن
1993 الإيطالي روبرتو باجيو
1994 البلغاري هريستو ستويشكوف
1995 الليبيري جورج ويا
1996 الألماني ماتياس زامر
1997 البرازيلي رونالدو
1998 الفرنسي زين الدين زيدان
1999 البرازيلي ريفالدو
2000 البرتغالي لويس فيغو
2001 الإنكليزي مايكل أوين
2002 البرازيلي رونالدو
2003 التشيكي بافل ندفيد
2004 الأوكراني أندري شيفتشنكو
2005 البرازيلي رونالدينيو
2006 الإيطالي فابيو كانافارو
2007 البرازيلي كاكا
2008 البرتغالي كريستيانو رونالدو
2009 الأرجنتيني ليونيل ميسي
2010 الأرجنتيني ليونيل ميسي
2011 الأرجنتيني ليونيل ميسي
2012 الأرجنتيني ليونيل ميسي
2013 البرتغالي كريستيانو رونالدو
2014 البرتغالي كريستيانو رونالدو
2015 الأرجنتيني ليونيل ميسي

-مع ملاحظة اندماج جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم مع جائزة الفيفا بداية من عام 2010 وحتى 2015. وقد فاز بالجائزة لعام 2016 البرتغالي رونالدو. بانتظار أن يجمع معها جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا.

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