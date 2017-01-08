الفائزون بجائزة أفضل لاعب في العالم عبر التاريخ

العام اسم اللاعب 1956 الإنكليزي سير ستانلي ماتيوس 1957 الإسباني ألفريدو دي ستيفانو 1958 الفرنسي ريمون كوبا 1959 الإسباني ألفريدو دي ستيفانو 1960 الإسباني لويس سواريز 1961 الإيطالي عمر سيفوري 1962 التشيكوسلوفاكي جوزيف ماسوبوست 1963 حارس المرمى الروسي ليف ياشين 1964 الاسكتلندي دينيس لو 1965 البرتغالي إيزيبيو 1966 الإنكليزي بوبي تشارلتون 1967 المجري فلوريان ألبرت 1968 الايرلندي الشمالي جورج بست 1969 الإيطالي جياني ريفا 1970 الألماني غيرد مولر 1971 الهولندي يوهان كرويف 1972 الألماني فرانز بيكنباور 1973 الهولندي يوهان كرويف 1974 الهولندي يوهان كرويف 1975 الروسي أوليج بلوخين 1976 الألماني فرانز بيكنباور 1977 الدنماركي ألان سيمونسن 1978 الإنكليزي كيفن كيغان 1979 الإنكليزي كيفن كيغان 1980 الألماني كارل هاينز رومينيغه 1981 الألماني كارل هاينز رومينيغه 1982 الإيطالي باولو روسي 1983 الفرنسي ميشيل بلاتيني 1984 الفرنسي ميشيل بلاتيني 1985 الفرنسي ميشيل بلاتيني 1986 الروسي إيغور بيلانوف 1987 الهولندي رود غوليت 1988 الهولندي ماركو فان باستن 1989 الهولندي ماركو فان باستن 1990 الألماني لوثار ماتيوس 1991 الفرنسي جان بيير بابان 1992 الهولندي ماركو فان باستن 1993 الإيطالي روبرتو باجيو 1994 البلغاري هريستو ستويشكوف 1995 الليبيري جورج ويا 1996 الألماني ماتياس زامر 1997 البرازيلي رونالدو 1998 الفرنسي زين الدين زيدان 1999 البرازيلي ريفالدو 2000 البرتغالي لويس فيغو 2001 الإنكليزي مايكل أوين 2002 البرازيلي رونالدو 2003 التشيكي بافل ندفيد 2004 الأوكراني أندري شيفتشنكو 2005 البرازيلي رونالدينيو 2006 الإيطالي فابيو كانافارو 2007 البرازيلي كاكا 2008 البرتغالي كريستيانو رونالدو 2009 الأرجنتيني ليونيل ميسي 2010 الأرجنتيني ليونيل ميسي 2011 الأرجنتيني ليونيل ميسي 2012 الأرجنتيني ليونيل ميسي 2013 البرتغالي كريستيانو رونالدو 2014 البرتغالي كريستيانو رونالدو 2015 الأرجنتيني ليونيل ميسي

-مع ملاحظة اندماج جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم مع جائزة الفيفا بداية من عام 2010 وحتى 2015. وقد فاز بالجائزة لعام 2016 البرتغالي رونالدو. بانتظار أن يجمع معها جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا.