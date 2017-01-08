الفائزون بجائزة أفضل لاعب في العالم عبر التاريخ
سجل الفائزين بجائزة الكرة الذهبية في استفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية عبر التاريخ.
|العام
|اسم اللاعب
|1956
|الإنكليزي سير ستانلي ماتيوس
|1957
|الإسباني ألفريدو دي ستيفانو
|1958
|الفرنسي ريمون كوبا
|1959
|الإسباني ألفريدو دي ستيفانو
|1960
|الإسباني لويس سواريز
|1961
|الإيطالي عمر سيفوري
|1962
|التشيكوسلوفاكي جوزيف ماسوبوست
|1963
|حارس المرمى الروسي ليف ياشين
|1964
|الاسكتلندي دينيس لو
|1965
|البرتغالي إيزيبيو
|1966
|الإنكليزي بوبي تشارلتون
|1967
|المجري فلوريان ألبرت
|1968
|الايرلندي الشمالي جورج بست
|1969
|الإيطالي جياني ريفا
|1970
|الألماني غيرد مولر
|1971
|الهولندي يوهان كرويف
|1972
|الألماني فرانز بيكنباور
|1973
|الهولندي يوهان كرويف
|1974
|الهولندي يوهان كرويف
|1975
|الروسي أوليج بلوخين
|1976
|الألماني فرانز بيكنباور
|1977
|الدنماركي ألان سيمونسن
|1978
|الإنكليزي كيفن كيغان
|1979
|الإنكليزي كيفن كيغان
|1980
|الألماني كارل هاينز رومينيغه
|1981
|الألماني كارل هاينز رومينيغه
|1982
|الإيطالي باولو روسي
|1983
|الفرنسي ميشيل بلاتيني
|1984
|الفرنسي ميشيل بلاتيني
|1985
|الفرنسي ميشيل بلاتيني
|1986
|الروسي إيغور بيلانوف
|1987
|الهولندي رود غوليت
|1988
|الهولندي ماركو فان باستن
|1989
|الهولندي ماركو فان باستن
|1990
|الألماني لوثار ماتيوس
|1991
|الفرنسي جان بيير بابان
|1992
|الهولندي ماركو فان باستن
|1993
|الإيطالي روبرتو باجيو
|1994
|البلغاري هريستو ستويشكوف
|1995
|الليبيري جورج ويا
|1996
|الألماني ماتياس زامر
|1997
|البرازيلي رونالدو
|1998
|الفرنسي زين الدين زيدان
|1999
|البرازيلي ريفالدو
|2000
|البرتغالي لويس فيغو
|2001
|الإنكليزي مايكل أوين
|2002
|البرازيلي رونالدو
|2003
|التشيكي بافل ندفيد
|2004
|الأوكراني أندري شيفتشنكو
|2005
|البرازيلي رونالدينيو
|2006
|الإيطالي فابيو كانافارو
|2007
|البرازيلي كاكا
|2008
|البرتغالي كريستيانو رونالدو
|2009
|الأرجنتيني ليونيل ميسي
|2010
|الأرجنتيني ليونيل ميسي
|2011
|الأرجنتيني ليونيل ميسي
|2012
|الأرجنتيني ليونيل ميسي
|2013
|البرتغالي كريستيانو رونالدو
|2014
|البرتغالي كريستيانو رونالدو
|2015
|الأرجنتيني ليونيل ميسي
-مع ملاحظة اندماج جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية لأفضل لاعب في العالم مع جائزة الفيفا بداية من عام 2010 وحتى 2015. وقد فاز بالجائزة لعام 2016 البرتغالي رونالدو. بانتظار أن يجمع معها جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا.
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الإسباني ألفريدو دي ستيفانو