العهد اللبناني يتجاوز عقبة فنجاء العماني

سجل أحمد زريق ثلاثة أهداف ليقود العهد اللبناني للتأهل إلى نهائيات البطولة العربية للأندية لكرة القدم المقررة في مصر الصيف المقبل بعدما اكتسح مضيفه فنجاء 4-صفر على ملعب السيب في سلطنة عمان في إياب الدور التمهيدي الثالث اليوم الأربعاء.

وكان العهد فاز على فنجاء 2-1 في مباراة الذهاب ببيروت الأسبوع الماضي.

ولاحت لعبد العزيز المقبالي فرصة خطيرة لافتتاح التسجيل لفنجاء بعد أن أخطأ نور منصور مدافع العهد بتشتيت الكرة من داخل منطقته ولكن زميله محمد حمود حارس المرمى تألق بالتصدي لمحاولته.

واستفاد العهد من تواضع مستوى منافسه ليتقدم بهدف سجله منصور بضربة رأس في الدقيقة 40 بعد كرة مررها زريق.

وتألق زريق وفرض نفسه نجما للمباراة بقيادة فريقه للفوز بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية في الدقائق 44 و56 و79 رافعا رصيده الى أربعة أهداف في هذه المسابقة.

وأكمل العهد المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة 65 بعد طرد نور منصور لنيله الإنذار الثاني.

وبذلك ينضم العهد الى أندية النصر والهلال من السعودية والأهلي والزمالك من مصر والترجي التونسي ونصر حسين داي الجزائري والفتح المغربي والفيصلي الأردني ونقط الوسط العراقي في البطولة التي تستضيفها مصر في يوليو/تموز وأغسطس /آب 2017.