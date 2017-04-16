العد العكسي انطلق: الغرق الوشيك لـ بايرن وبرشلونة !

فبعد أن أتحفنا بورقة ماركو أسينسيو أمام بايرن حيث كانت ثورة القبض على الوسط، طالعنا أمس في مباراة سبورتنغ خيخون بتشكيل جديد عماده الهجومي ايسكو وموراتا وأسينسيو وغيرهم.

أسماء غالباً ما تلعب الدور الثاني في الفريق، نجحت في إسقاط المضيف خيخون وإغراقه بعد معاناة، في الوقت كان الـBBC يلتقط الأنفاس بانتظار المعارك الضروس بين بايرن ميونيخ وريال مدريد.

زيدان الربّان أثبت دهاءه غير مرة، وبين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة تبدو ترسانته عصية على الإدراك، وما هي إلا أيام معدودة حتى نرى أسطولي البافاري والكاتالوني تحت وابل قصف بنزيمة – بايل – رونالدو. فهل تغرق سفينتا البافاري والكاتالوني؟

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