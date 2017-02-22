الصين ترغب في افتتاح 50 ألف مدرسة لكرة القدم

وذكرت وزارة التعليم الصينية، في بيان لها، أنها ترغب في الإسراع بتحقيق الهدف المخطط له سلفاً والخاص لافتتاح 20 ألف مدرسة لكرة القدم قبل عام 2020 حيث تسعى الوزارة الآن لافتتاح هذا العدد من المدارس قبل نهاية العام الحالي.

ونقلت صحيفة "بيبولز ديلي" المملوكة للدولة عن وانغ دينغ فينغ نائب رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم قوله إنّ كل مدرسة ستتولى تدريب نحو ألف طالب في المتوسط بهدف تخريج نحو 50 مليون لاعب.

وقال وانغ: "إنها وسيلة قوية لانتقاء المواهب الكروية من أجل ذخيرتنا المستقبلية... تطوير كرة القدم الصينية لم يعد مجرد حلم".

وذكرت وزارة التعليم الصينية أنّ الدولة لديها الآن 13 ألف و381 مدرسة لكرة القدم.

وكان تطوير كرة القدم في الصين طموحاً للرئيس الصيني شي جين بينغ الذي طرح قائمة بأهداف الكرة الصينية منها التأهل لكأس العالم واستضافة

البطولة والفوز بلقبها.

ولم ينجح المنتخب الصيني في ترك بصمة على الساحة الدولية كما تبدو فرصة الفريق صعبة للغاية في التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

ورغم هذا، كان للأندية الصينية في الآونة الأخيرة سلسلة من إجراءات لفت الأنظار إلى الكرة الصينية وإبرام صفقات مغرية لضم لاعبين موهوبين

مشهورين مثل أكسيل فيتسل وكارلوس تيفيز وأوسكار لتعزيز قوة الدوري الصيني.