الشياطين الحمر .. كل الغالي والنفيس من أجل الرائع نايمار

يبدو أن طموحات السبيشل وان لاحدود لها رفقة الشياطين الحمر،وهكذا وبعد أن نال باكورة جهده وتحصل على لقب كأس الرابطة الإنجليزية هاهو يخطط لإعطاء المان يونايتد وجها جديدا وقويا عن طريق إنتدابين من العيار الثقيل ،نجم البارصا نايمار ونجم إ س ميلان الحارس دوناروما.

والحقيقة أن جوزيه مورينيو يروم تحقيق لقب عصبة أبطال أوروبا خلال الموسمين المقبلين كأبعد تقدير ،لكنه في نفس الوقت يدرك أن التركيبة البشرية الحالية لن تسمح له بتحقيق هذا الهدف، وبالتالي من الملح تطعيم الفريق بعناصر جديدة قادرة على خلق الإضافة المطلوبة.

بعين الخبير المجرب ،يرمي مورينيو شباكه من أجل صيد ثمين للغاية ،أنه نايمار نجم البارصا الثاني بعد الأيقونة ميسي ،نيمار يرى فيه السبيشل وان الهداف الذي ينقص خط هجوم المان يونايتد والقادر على حسم الأمور وتسجيل أكبر عدد من الأهداف.

لإقناع نايمار يستخدم البرتغالي سلاح العزف على وتر تحقيق الألقاب ومكانة اللاعب داخل الفريق ،فهو يعتقد أن نيمار يعيش في ظل ميسي وبذلك فإن هاته الوضعية قد تعيق نمو البرازيلي كلاعب وكرمز،ضف لذلك أن نايمار قد يحقق الكرة الدهبية إدا ما إنتقل للأولد ترافورد دائما بحسب السبيشل وان.

نجم ٱخر حاول مورينيو التعاقد معه وهو غابرييل خيسوس، لكن البرازيلي فضل الإلتحاق بالنادي السماوي ،مما دفع السبيشل وان للرهان على غريزمان كبديل ،لكن الفرنسي غير متأكد من قدرته على التأقلم مع مناخ إنجلترا.

حراسة المرمى تؤرق بال السبيشل وان إيضا ، مما دفعه لتوجيه البوصلة نحو الشاب دوناروما حارس إ س ميلان والذي بصم على موسم رائع رفقة الميلان ،لكن إمكانية تجديد عقده لازالت محل أخذ ورد مما فتح شهية كل من الريال،السيتي،تشيلسي،واليوفي لضم هدا الحارس المتألق ،لكن في نفس الوقت وحسب وسائل إعلامية يسعى المان يونايتد لتقديم عرض ضخم لحسم الصفقة خاصة وأن دي خيا يرغب في العودة للقلعة البيضاء.

يبدو أذن أن سوق الإنتقالات سيشتعل لجلب أبرز النجوم ،أما السبيشل وان فيسعى لتقديم نسخة جديدة للشياطين الحمر من أجل دخول نادي الكبارمن جديد ،البارصا،البايرن،اليوفي،ال ب س ج والملكي ،علما أن الإلتحاق بالكبار يتطلب نجما من حجم نايمار. شئ أكيد لويس إنريكي على علم بأدق التفاصيل.

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