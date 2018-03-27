الشرطة ينهي علاقته بالبرازيلي باكيتا بالتراضي

وذكر البيان أن "إدارة نادي الشرطة الرياضي أنهت عقد المدرب باكيتا بالتراضي بعد أن تنازل عن قيمة الشرط الجزائي بالكامل".

وأضاف البيان " بالمقابل، منحت الادارة المدرب راتب شهر أضافي إكراماً لتعامله الاحترافي والتزامه المهني والأخلاقي مع النادي".

ولم يذكر البيان الأسباب التي أدت إلى هذه الخطوة، لكن أمين السر علاء بحر العلوم أكد أن "الادارة أنهت كافة المتعلقات المالية الخاصة بالمدرب والأمور القانونية".

وحقق باكيتا ألقابا وانجازات كثيرة مع الهلال السعودي والغرافة القطري، وقاد الشرطة في 19 مباراة منذ تعيينه في بداية الموسم فاز في 11 منها وتعادل في 6 مباريات وخسر مرتين.

وكانت الخسارة الأخيرة أمام الكهرباء (1-2) قدم على إثرها رئيس النادي إياد بنيان استقالته، وهو من المؤيدين لبقاء المدرب في منصبه.