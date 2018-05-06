"السير" فيرغوسون في العناية الفائقة وانكلترا في "صدمة"

وكان النادي الانكليزي قد أعلن في بيان مفاجىء ليل السبت، أن المدرب الذي أشرف عليه لفترة ناهزت 27 عاماً، "خضع لعملية جراحية في المخ جراء اصابته بنزيف دماغي"، موضحاً أن "كل شيء سار على ما يرام" وأن فيرغوسون "بحاجة للبقاء بعض الوقت في العناية المشددة من أجل زيادة فرص شفائه"، طالباً من الجميع احترام "خصوصية عائلته".

ويعد فيرغوسون أكثر المدربين نجاحاً في تاريخ كرة القدم الانكليزية، وهو أحرز خلال مسيرته 38 لقبا مهماً، أبرزها لقب الدوري الانكليزي الممتاز 13 مرة، ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين، علماً أنه بدأ الاشراف على يونايتد في العام 1986 واعتزل في ختام موسم 2012-2013.

ومنذ لحظة الاعلان عن إدخاله المستشفى، انهالت التمنيات بالشفاء السريع على فيرغوسون، أكان من الدوريات الأوروبية البارزة، أو الأندية الأوروبية الكبرى، أو اللاعبين الذين أشرف عليهم في مسيرته الطويلة.

وأفردت الصحف الانكليزية صدارة صفحاتها الأولى الأحد لمتابعة وضع فيرغوسون. واختارت صحف "صنداي تايمز" و"ذا صن" "وصنداي تلغراف" عنواناً مماثلاً هو "فيرغوسون يكافح من أجل حياته".

واعتبرت صحيفة "تلغراف" أن انكلترا تعيش صدمة بسبب الأزمة الصحية للمدرب الاسكتلندي "لأن الرجل بدا أنه لا يقهر".

وباستثناء البيان الذي أصدره مساء السبت، لم يصدر يونايتد حتى ظهر الأحد بالتوقيت المحلي في انكلترا، أي تحديث بشأن وضع فيرغوسون.

وكان فيرغوسون قد أدخل بداية صباح السبت إلى مستشفى ماكليسفيلد الصغير بالقرب من منزله في تشيدل، ثم تم نقله إلى مستشفى سالفورد رويال في مانشستر بمرافقة من الشرطة.

وغاب نجل السير أليكس، دارن فيرغوسون الذي يشرف على دونكاستر، السبت عن مباراة فريقه مع ويغان في دوري الدرجة الثانية (الثالثة عملياً) "لاسباب عائلية"، حسب ما ورد في بيان النادي.

وبرز أليكس فيرغوسون المولود في غلاسكو مع نادي أبردين الفائز بكأس الكؤوس الأوروبية (الملغاة حالياً) عام 1983، قبل الانضمام إلى يونايتد، حيث أعاد بعد خمسة أعوام من توليه مسؤولياته، الفريق إلى الألقاب بدءاً من كأس انكلترا 1990، قبل أن يعيده إلى مصاف الكبار في انكلترا وأوروبا، ويتوج بسلسلة من الألقاب التي اعتمدت بشكل أساسي على لاعبين نشأوا في صفوف النادي.

وسبق لفيرغوسون أن أدخل المستشفى عام 2003 بسبب مشكلة في القلب.

ويعود الظهور العلني الأخير المعروف لفيرغوسون إلى 29 نيسان/أبريل الماضي، عندما قام بتكريم المدرب الفرنسي أرسين فينغر الذي يستعد في نهاية الموسم للرحيل عن نادي أرسنال بعد مسيرة ممتدة من العام 1996.

رونالدو: "صديقي العزيز"



وكانت رسائل الدعم قد بدأت بالتردد منذ مساء السبت، علماً أن خبر العملية التي أجراها فيرغوسون احتل صدارة النشرات لكبرى القنوات الاخبارية العالمية، نظراً للمكانة التي يتمتع بها في عالم كرة القدم.

ونشر نجم ريال مدريد الاسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بفيرغوسون، مرفقًا إياها بتعليق جاء فيه "أفكاري وصلواتي معك يا صديقي العزيز، كن قوياً".

وبرز رونالدو بداية في صفوف يونايتد الذي انضم إليه عام 2003 قادما من سبورتينغ البرتغالي، قبل الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في 2009. وبقيت العلاقة وثيقة بين فيرغوسون ورونالدو الذي قال في تصريحات سابقة أن المدرب كان بمثابة "والد" بالنسبة إليه في عالم كرة القدم.

وتوالت الرسائل الأحد كذلك. فقد نشر نادي ميلان الايطالي بياناً أعرب فيه عن تمنياته "بالشفاء الكامل والسريع" لفيرغوسون.

أما مدرب يوفنتوس الايطالي ماسيميليانو أليغري، والذي يقترب من لقب سابع توالياً في الدوري الايطالي، فقال "إبق قوياً يا أليكس فيرغوسون".

