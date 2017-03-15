السيتى يسقط فى إمارة موناكو و يقول وداعاً لدوري الأبطال

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نجح فريق موناكو الفرنسي فى التأهل للدور ربع النهائى من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على ضيفه مانشستر سيتى الإنكليزى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على أرضية ملعب لويس الثانى و ذلك ضمن إياب الدور ثمن النهائى من المسابقة , علماً بأن السيتى كان قد فاز ذهاباً بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ليتأهل بذلك موناكو بأفضلية تسجيل الأهداف خارج أرضه.

بعد ملحمة الذهاب فى مدينة مانشستر دخل الطرفان موقعة الإياب بحثاً عن خطف بطاقة التأهل لربع النهائى مهما كلف الأمر , و خاصة الضيف الثقيل مان سيتى الذى لم تعد أمامه هناك إمكانية للتتويج بالألقاب سوى فى هذه المسابقة إضافة لكأس الإتحاد الإنكليزى , و ذلك بعكس فريق موناكو الذى لن يعتبر خروجه من دوري الأبطال أمراً مأساوياً لآن الفريق ينافس حتى الآن و بقوة على ثلاثة جبهات أخرى محلية و أبرزها تصدره للدوري الفرنسي .

و لكن ذلك لن يمنع موناكو بكل تأكيد من الإيمان بحظوظه أمام السيتى خاصة بعد ما قدمه فى لقاء الذهاب رغم خسارته و ربما ما يُزيد من إصراره هو خط هجومه الذى يعد أقوى هجوم فى القارة الأوروبية هذا الموسم , و منذ بداية المباراة بدت الرغبة فى تحقيق الفوز واضحة جلياً على الطرفين , و فى الدقيقة السابعة كاد موناكو يفتتح التسجيل عبر لاعبه المتألق كيليان مبابي الذى إنفرد بالحارس ويلى كاباييرو إلا أن الآخير تألق و تصدى للكرة .

و لكن و بعدها بدقيقة واحدة فقط عاود مبابي محاولته مجدداً و لكنه هذه المرة تغلب على كاباييرو مسجلاً أولى أهداف فريقه و مُشعلاً من أجواء المباراة , و لم يتوقف موناكو عند ذلك و بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف و فى الدقيقة التاسعة و العشرين تحقق له ذلك عبر متوسط ميدانه فابينيو وسط غياب تام من جانب السيتى على مستوى جميع الخطوط ليصبح موناكو متقدماً بهدفين مقابل لا شئ و متأهل مؤقتاً لربع النهائى و هو ما إنتهى عليه شوط المباراة الأول .

و فى الشوط الثانى دخل السيتى عازماً على التدارك قبل فوات الآوان فيما كان هدف موناكو إضافة أهداف أخرى تجعله يطمئن على تأهله مع تأمين خطوطه الدفاعية التى تعانى كثيراً , و فى الدقيقة الثانية و الستين سنحت أمام السيتى أول فرصة خطيرة له عبر هدافه سيرخيو أغويرو و لكنه أضاعها بغرابة شديدة , و بعدها بثلاثة دقائق حاول أغويرو مجدداً و هذه المرة إنفرد بالحارس دانييل سوباسيتش و لكن الآخير تألق و أبعد الكرة محافظاً على نظافة شباكه .

و عند الدقيقة السبعين فقد موناكو قلب دفاعه أندريا راجى بداعى الإصابة ليحل بديلاً له المالى ألمامي توريه , و بعدها بدقيقة واحدة فقط نجح السيتى فى تحقيق مبتغاه حينما سجل له ليروى ساني هدفه الأول فى اللقاء ليقلص الفارق و يعيد بطاقة التأهل من جديد لأحضان السيتى .

و لكن إصرار فريق الإمارة على التأهل كان كبيراً للغاية و فى الدقيقة السابعة و السبعين تجسد ذلك الأمر بالهدف الثالث الذى جاء عبر متوسط الميدان باكايوكو عقب إستغلاله غفلة فى دفاعات السيتى لتشتعل المباراة أكثر , و فى الوقت المتبقى من عمر المباراة حاول السيتى تسجيل ثانى أهدافه و الذى سيجعله متأهلاً رغم خسارته و لكنه فشل فى ذلك لتذهب المباراة إلى نهايتها و ينجح موناكو فى خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائى فيما خرج السيتى مع مدربه غوارديولا من الباب الخلفى للمسابقة دون أن يراهم أحد .