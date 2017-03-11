السيتى يتجاوز ميدلزبره بسهولة و يحجز مقعده فى ويمبلى

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إنقاذ الموسم كان العامل المشترك بين الفريقين مع دخولها مواجهة ربع نهائى كأس إنكلترا بينهما , فصاحب الأرض ميدلزبره أصبح على وشك توديع البريمرليغ بعد موسم واحد فقط من صعوده أما ضيفه السيتى فكثرت تعثراته على مستوى الدورى مما أبعده بصورة كبيرة عن المتصدر تشيلسى الذى يسير بخطوات ثابتة نحو اللقب و يبقى الأمل له فى التتويج بمسابقة كأس إنكلترا بالرغم من صعوبة ذلك لإحتمالية تواجد أندية توتنهام و أرسنال و تشيلسى أو مان يونايتد فى المربع الذهبى .

و بالرغم من تواجد الفريق فى دورى الأبطال إلا أنه من الصعب دخوله قائمة المرشحين للتتويج حتى و إن تخطى عقبة موناكو و ذلك للضعف الدفاعى الذى يعانى منه أبناء المدرب بيب غوارديولا و الذى لن يصمد كثيراً أمام أعرق الأندية الأوروبية , و منذ بداية اللقاء إتضحت رغبة لاعبى السيتى فى تحقيق الفوز و فى الدقيقة الثالثة تجسمت تلك الرغبة فى أولى الأهداف و الذى جاء عبر الإسبانى دافيد سيلفا بعد إستغلاله غفلة فى دفاع أصحاب الأرض .

و فى الدقيقة الحادية و العشرين جاء أول رد فعل لفريق ميدلزبره حينما سدد لاعبه رودي غيستيدي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء و لكن الحارس كلاوديو برافو تصدى لها بنجاح , و بعدها بأربعة دقائق تلقى ميدلزبره ضربة موجعة بعد إصابة غيستيدي ليشترك بديلاً له ألفارو نيغريدو , أما الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول فلم تشهد سوى محاولات بائسة من جانب الضيوف لتعزيز تقدمهم و لكن لم يُكتب لها النجاح لينتهى الشوط بتقدم السيتى بهدف وحيد .

و فى الشوط الثانى دخل السيتى عازماً على حسم الأمور و فى الدقيقة التاسعة و الأربعين كاد دافيد سيلفا يحقق له ذلك بذات طريقة الهدف الأول و لكن تسديدته ذهبت عالياً هذه المرة , و بعدها بدقيقتين حاول سيرخيو أغويرو هو الآخر و لكن كرته أوقفها القائم الأيمن للحارس براد غوزان .

و مع مرور الدقائق زاد السيتى من ضغطه أكثر بحثاً عن الهدف القاتل لطموحات ميدلزبره و فى الدقيقة الخامسة و الستين سدد ليروى ساني كرة من خارج منطقة الجزاء و لكن براد غوزان إستمر فى تألقه و أبعدها أيضاً , و لكن ذلك التألق لم يستمر طويلاً فبعدها بدقيقتين فقط أراح سيرخيو أغويرو مدربه و فريقه و جماهيره بعد نجاحه فى إضافة الهدف الثانى وسط دفاع هش من جانب ميدلزبره .

و فيما تبقى من دقائق هدأ إيقاع اللقاء مع إستمرار بحث السيتى عن المزيد من الأهداف , و لكنه لم يتمكن من ذلك لتنتهى المباراة و يحجز السيتى بذلك مقعده فى نصف نهائى المسابقة الذى سيقام على ملعب ويمبلى فى إنتظار بقية أضلاع المربع .