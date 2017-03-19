السومة ينفي خبر اعتزاله الدولي مع منتخب سوريا

ونشر السومة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدة تغريدات قال فيها: "الحديث عن اعتزالي غير صحيح جملةً وتفصيلاً ولا أساس له .. وأحب أن أوضح للجميع بأن قرار مشاركتي مع منتخب سوريا هو قرار شخصي أولاً وأخيراً".

وأضاف: " طموح أي لاعب تمثيل منتخب بلاده إلا أن الظروف الشخصية حالت دون التحاقي بمنتخب سوريا الذي أتمنى له التوفيق والتأهل للمونديال إن شاء الله".

وتعالت بعض الأصوات مؤخراً في السعودية للمطالبة بتجنيس السومة للاستفادة من خدماته لصالح المنتخب السعودي.

كما نشرت صحيفة سعودية مؤخراً أنباء عن اعتزال السومة للعب الدولي مع منتخب سوريا، ولكن اللاعب خرج لينفي كل ذلك.