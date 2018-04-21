السوري السومة باق مع الأهلي حتى 2021

وكتب النادي في بيان رسمي "قدم رئيس النادي الأستاذ ماجد النفيعي شكره وتقديره لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على تكفله بسداد كامل مستحقات الكابتن عمر السومة، وعلى دعمه المتواصل واللامحدود للنادي الأهلي".

من جانبه عبر السومة وعبر حسابه الشخصي في "توتير" عن سعادته بتجديد عقده مع الأهلي وقال "علاقتي بالأهلي والاهلاويين لايمكن ان يزحزها حاسد أو مغبون ولست ملزم بالتبرير لأحد انا للاهلي والأهلي لي والله ولي التوفيق".

وكان السومة (29 عاما)، لاعب الفتوة والقادسية الكويتي سابقا، قد أبدى امتعاضه أثناء تغييره من قبل مدربه السابق الأوكراني سيرغي ريبروف في مباراة فريقه أمام الرائد، وصرح عقب المباراة بأن هناك أمورا كثيرة تخصه سيتحدث عنها بالتفصيل نهاية الموسم.

لكن إدارة النادي نجحت في احتواء المشكلة قبل أن تتفاقم أثناء تغيير اللاعب في مباراة فريقه أمام الهلال في الجولة قبل الاخيرة للدوري، ومغادرته ملعب المباراة عبر سيارة خاصة، الأمر الذي فجر أزمة كبيرة كادت تعصف بعلاقة اللاعب بناديه لولا تدخل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.