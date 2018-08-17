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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

السجن مع وقف التنفيذ لشقيق ميسي لحمله السلاح

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حكم على ماتياس ميسي، الشقيق الأكبر لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالسجن لعامين ونصف العام مع وقف التنفيذ، بسبب حمله السلاح بطريقة غير قانونية.

AFP

وأفاد المدعي العام الأرجنتيني لوكاس ألتاري في مؤتمر صحافي: "لم نستطع تحديد ما إذا كان حمل السلاح لغايات غير مشروعة، تمّ الحكم عليه بعقوبة السجن لعامين ونصف العام مع وقف التنفيذ، وتعهد بعدم القيام بأيّ مخالفة خلال أربعة أعوام".

وأوقف ماتياس في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بعد إنقاذه من مركب كان يواجه الغرق في النهر، وكان بحوزته مسدس لم يستطع تبيان أسباب حمله.

وانعقدت الجلسة الخميس في محكمة روزاريو، مسقط رأس ميسي، على بعد نحو 300 كلم إلى الشمال من بوينوس أيرس.

وبات يتعيّن على شقيق ليونيل أن يبلغ القضاء في حال تغيير مكان سكنه، والامتناع عن تعاطي المخدرات والإفراط في شرب المشروبات الكحولية، كما سيخضع لرقابة قضائية منتظمة.

وفي أيلول/سبتمبر 2015، تمت مصادرة مسدس آخر من ماتياس ميسي بعد توقيفه وهو يقود سيارته. 

وتمّ الحكم عليه حينذاك بالقيام بأعمال ذات نفع عام.
 

ليونيل ميسي
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