وكشف المدعي العام في أفينيون، فيليب غيماس، لوكالة فرانس برس أن زيبينا غرم أيضاً بمبلغ 10 آلاف يورو، مؤكداً بذلك المعلومات التي ذكرتها الصحف المحلية.

وتعهد المدافع السابق، البالغ من العمر 39 عاماً، بتسديد مبلغ أكثر من مليون يورو مطالب به عن الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013 لمصلحة الإدارة المالية العامة في فوكلوز.

وقدمت الإدارة شكوى بحق زيبينا بعد ثلاثة إشعارات رسمية وتدقيق ضريبي، وقد برر الدولي السابق الذي لعب لفريق آرل أفينيون في الدرجة الثانية الفرنسية عام 2014، المخالفة التي قام بها بالقول خلال جلسة الاستماع التي خضع لها في أيلول/سبتمبر الماضي بأنه كان يعتقد أن الضريبة تفرض على المصدر، أي النادي، كما كانت الحال عندما لعب في إيطاليا حيث قضى معظم مسيرته المهنية، لاسيما مع روما ويوفنتوس.

وطالب الادعاء بسجن زيبينا لمدة 18 شهراً، بما في ذلك 12 شهراً مع وقف التنفيذ، إضافة إلى تغريمه ونشر الحكم الصادر بحق المدافع الذي خاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الفرنسي والذي يعمل حالياً مستشاراً لشبكة "يوروسبورت" الرياضية، لكن المحكمة اتخذت قرار سجنه لعامين مع وقف التنفيذ.

