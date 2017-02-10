الزمالك يتوج بلقب كأس السوبر المصرية على حساب الأهلي

وتصدى محمود عبد الرحيم (جنش) حارس الزمالك لركلتي جزاء من مؤمن زكريا وصالح جمعة وأطاح حسام غالي قائد الأهلي بالكرة فوق المرمى بينما سجل زميله أحمد حجازي الركلة الوحيدة لبطل الدوري المصري.

ووضع باسم مرسي وأسامة إبراهيم وأحمد رفعت ثلاث ركلات للزمالك.

واستضافت الإمارات مباراة السوبر للمرة الثانية على التوالي لكن العام الماضي توج الأهلي باللقب.