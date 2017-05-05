الزمالك يتلقى عرضين للاستغناء عن "كهربا"

وكشف رئيس الزمالك، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، عن وجود عرضي احتراف لكهربا أحدهما إماراتي والآخر سعودي، رافضاً الكشف عن أصحاب العرضين في الوقت الحالي حتى الاستقرار على وجهة اللاعب المقبلة.

وعاد كهربا لصفوف الزمالك بعد انتهاء اعارته لموسم واحد قضاه في صفوف اتحاد جده السعودي.

ووضع مرتضى منصور مبلغ 5 ملايين دولار نظير إعارة كهربا لموسم جديد، أو15 مليون دولار نظير البيع النهائي وذلك بالنسبة لأي نادٍ.