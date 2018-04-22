الزمالك يتعاقد مع السويسري غروس

وأورد النادي عبر موقعه الإلكتروني "أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التعاقد مع السويسري غروس لمده عامين مقابل مليون دولار سنوياُ".

وأوضح النادي أن الاتفاق مع المدير الفني السويسري البالغ من العمر 63 عاماً، أتى بعد اجتماع بينه وبين عضو مجلس الإدارة إسماعيل يوسف، ونجل رئيس النادي أحمد مرتضى منصور.

ويحظى غروس بمسيرة تدريبية طويلة تعود إلى نهايات الثمانينات من القرن الماضي، تنقل خلالها بين أندية سويسرية أبرزها بازل، وأوروبية أبرزها شتوتغارت الألماني (2009-2010) وتوتنهام هوتسبر الانكليزي (بين أواخر 1997 وصيف 1998).

أما عربيًا، فتولى تدريب الأهلي السعودي على فترتين (بين تموز/يوليو 2014 وحزيران/يونيو 2016، وتشرين الأول/أكتوبر 2016 وحزيران/يونيو 2017).

وكان الزمالك قد استغنى هذا الشهر عن مدربه إيهاب جلال بعد تلقي النادي ثلاث هزائم متتالية، وكلف خالد جلال بتولي مهام الإدارة الفنية على فريق كرة القدم.