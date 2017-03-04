الريال يقع في خندق رقمه القياسي

قت طبول الدوري الإسباني موسيقى الانطلاق، فكان ريال مدريد على أهبة الاستعداد للمعركة القادمة، بداية وما أروعها من بداية، انتصارات تتلاحق والقطار الملكي بعيدٌ عن محطات التوقف، فقدم لعشاقه أربعين مباراةٍ دونَ أيَّة هزيمةٍ، محطماً رقم غريمه التقليدي برشلونة الذي حقق تسعة وثلاثين مباراةٍ بلا خسارة في الموسم الماضي.

لكن البدايات الجميلة قد تخدع أصحابها، فلنتوقف قليلاً مع الملكي، إذ أن لعنة الانتصارات الأربعينية قد بدأت في أروقة ريال مدريد، حيث خسر الجولة الثامنة عشرة مباشرةً بعد رقمه القياسي أمام إشبيلية بهدفين مقابل هدفٍ واحد، وبعد قرابة العشرة أيام خرج من كأس ملك إسبانيا على يد سيلتا فيغو النادي الذي لا يقارن على الورق بالميرنغي.

بعد ذلك عادت عجلة ريال مدريد إلى الدوران في الدوري الإسباني، حيث فاز بشق الأنفس على مالاجا بهدفين لهدف، مكملاً سلسلةً من الانتصارات المتتالية والتي بلغت أربع مباريات وإن عانى الملكي في تحقيق بعضها، بعدها انتقل أبناء المدرب زين الدين زيدان في زيارةٍ محفوفة بالمخاطر إلى ملعب الميستايا معقل فالنسيا في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة، وحدث ما كان متوقعاً فقد صفع خفافيش فالنسيا الريال بهدفين خلال خمسة دقائق وسط ضياع ٍ وتخبطٍ من قبل مدافعي الملكي، قبل أن يتمكن كريستيانو رونالدو من إحراز هدفٍ في آخر دقائق الشوط الأول، لكن الوضع استمر على حاله ليخرج فالنسيا بفوزٍ ثمين ساعد من خلاله برشلونة على الاقتراب من كرسي الصدارة.

أما على صعيد دوري أبطال أوربا فقد واجه ريال مدريد في دوري الستة عشرة من البطولة منافسه نابولي على ملعب "سنتياغو برنابيو"، وتمكن النادي الإيطالي من تسجيل الهدف الأول في المباراة، قبل أن ينفض الملكي غبار السكون عن أدائه بتسجيل ثلاثة أهدافٍ جعلت مباراة الذهاب من نصيبه.

وإن عندنا إلى الليغا الإسبانية، فكان ريال مدريد على موعدٍ مع فياريال على أرض ملعبه "لاسيراميكا"، في قمة انتهى شوطها الأول نظيفاً، إلى أن تمكنت الغواصات الصفراء من تسجيل هدفين في الشوط الثاني، لكن الريال عاد إلى أجواء اللقاء بعد إحراز لاعبيه ثلاثة أهداف أعطته نقاط مباراةٍ أثير الجدل فيها حول أداء الحكم.

ثم جاء الحدث الأبرز الذي لم يكن متوقعاً من خلال تعادل الريال في معقله مع منافسه المتواضع لاس بالماس، الذي كان قاب قوسين من الخروج بانتصارٍ استحقه بفضل أدائه الكبير، لكن لاعبي الميرنغي تمكنوا من استعادة التوازن في آخر عشرة دقائق من المباراة ليخرجوا بتعادل أزاحهم عن عرش الليغا لصالح برشلونة.

كل هذه الوقائع تؤكد أن ريال مدريد لا يمر بأفضل أحواله بل يعيش حالة من عدم الاستقرار بعد تحقيق رقمه القياسي، فهو الآن يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق نقطةٍ عن برشلونة مع امتلاكه مباراة مؤجلة، فهل هي لعنة الأرقام القياسية أم سنشهد في الأيام والشهور القادمة تغييراً في أداء الملكي وعودته إلى قمة الليغا؟

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