الروماني لوتشيسكو مدرباً للمنتخب التركي

وذكر تلفزيون "أن تي في سبورت" وصحيفة "حرييت" أن لوتشيسكو (72 عاماً) وافق على تولّي المهمة بعد مفاوضات أجراها في بوخارست مع مسؤولي الاتحاد التركي.

ولوتشيسكو ليس غريباً عن كرة القدم التركية، إذ سبق له الإشراف على عملاقي إسطنبول غلطة سراي وبشكتاش بين عامي 2000 و2004.

إلا أن التجربة الأكثر نجاحاً في مسيرته التدريبية كانت الأعوام الـ12 التي أمضاها مع شاختار دانييتسك الأوكراني، وقاده إلى ألقاب عدة أبرزها الدوري الأوكراني (8 مرات) وكأس الاتحاد الأوروبي 2009.

وتحتل تركيا حالياً المركز الثالث في مجموعتها التاسعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، بفارق نقطتين فقط خلف كرواتيا وأيسلندا. وتبقى لها أربع مباريات وأولها في الثاني من أيلول/سبتمبر خارج ملعبها ضد أوكرانيا.

وتشير التقارير إلى أن لوتشيسكو سيتولى الإشراف على المنتخب في المباريات الأربع المتبقية من التصفيات، مع احتمال تمديد عقده.

ولم يكن لوتشيسكو الخيار الأول للاتحاد الذي كان يرغب بالتعاقد مع مدرب بشكتاش سينول غونيس، إلا أن الأخير رفض ذلك لعدم رغبته في تدريب المنتخب وفريقه بطل الدوري المحلي في الوقت ذاته.

وسيحل الروماني بدلاً من فاتح تيريم الذي استقال من منصبه الشهر الماضي بعد تداول صور له على مواقع التواصل، يشارك في عراك في مطعم كباب مجاور لمطعم زوج ابنته في إزمير. وأفادت وسائل الإعلام التركية أن العراك نشب على خلفية التنافس التجاري.

وقد يسعى المدرب الروماني إلى إقناع لاعب وسط برشلونة الإسباني أردا توران بالعودة عن اعتزاله الدولي من أجل مساعدة المنتخب في ما تبقى من حملته في تصفيات مونديال روسيا.

واعتزل توران اللعب دولياً في حزيران/يونيو الماضي بعد طرده من معسكر للمنتخب من قبل تريم، على خلفية تقارير عن اعتدائه على صحافي تركي على متن طائرة كانت تقل المنتخب الوطني.