الروسي موتكو يترشح مجددا لعضوية مجلس الفيفا

ويعد موتكو، العضو الحالي في مجلس الفيفا، شخصية نافذة في الرياضة الروسية، فهو سبق له شغل منصب وزير الرياضة، ويتولى حالياً رئاسة اتحاد كرة القدم واللجنة المنظمة لمونديال روسيا 2018.

وأعفي موتكو من مسؤولياته الوزارية قبل أشهر وسمّي نائباً لرئيس الوزراء، بعد ورود اسمه في الفضيحة التي كشفها تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين في صيف 2016، واظهرت وجود تنشط ممنهج برعاية الدولة في روسيا بين العامين 2011 و2015.

وتضمنت لائحة المرشحين للمقاعد الأوروبية الخمسة في مجلس الفيفا، إضافة إلى موتكو، المجري ساندور شياني والقبرصي كوستاكيس كوتسوكومنيس والمونتينيغري ديان سافيسيفيتش والايسلندي غير ثورستينسون.

وتجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء الأوروبيين في مجلس الفيفا في الخامس من نيسان/ابريل المقبل في هلسنكي.

وسيتم انتخاب أربعة أعضاء لولاية كاملة من أربع سنوات، وعضو لمدة سنتين ليحل مكان رئيس الاتحاد الألماني السابق فولفغانغ نيرسباخ الموقوف من قبل الفيفا لمدة عام بسبب تورطه في قضية فساد تتعلق بنيل المانيا حق استضافة مونديال 2006.

وحل مجلس الفيفا اواخر العام الماضي بدلاً من اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي، كإحدى الخطوات الاصلاحية التي حصلت جراء اكبر فضيحة فساد تضرب هذه المنظمة منذ أيار/مايو 2015. وتكمن مهمة المجلس بتحديد التوجهات الكبرى واستراتيجية كرة القدم عالمياً.