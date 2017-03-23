الروسي سوروكين يتطلع للترشح لعضوية مجلس (فيفا)

وصرح سوروكين لوكالة (آر سبورت) الروسية للأنباء الخميس "سيكون شرفاً كبيراً بالنسبة لي الحصول على ترشيح الاتحاد الروسي للعبة".

وشدّد سوروكين على أنه من الهام للغاية ألا تفقد روسيا مقعدها في مجلس فيفا.

ويسعى سوروكين لخلافة فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، في مجلس فيفا.

ولن يستطيع موتكو، الذي يرأس أيضاً الاتحاد الروسي لكرة القدم، الترشح مجدداً لمجلس فيفا بسبب وظيفته السياسية.

ولم يبد سوى ثلاثة أفراد فقط حتى الآن عزمهم الترشح للحصول على المقاعد الأوروبية الأربعة الشاغرة في مجلس فيفا، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) الذي سيقام بالعاصمة الفنلندية هلسنكي في الخامس من نيسان/أبريل المقبل.

والمرشحون الثلاثة هم: المجري ساندور ساني، والقبرصي كوستاكيس كوتسوكومنيس، والمونتنيغري ديان سافيسيفتش.