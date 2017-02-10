الدوري الفرنسي الأكثر إنفاقاً في الميركاتو الشتوي

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات انتقالات اللاعبين في أوروبا خلال سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الماضي 573.2 مليون دولار، وهو رقم قياسي.

وذكر الفيفا في "تحليل الانتقالات الشتوية" أن أندية الدوري الفرنسي أنفقت 188.1 مليون دولار، وجاء في المقدمة صفقة باريس سان جيرمان للتعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني جوليان دراكسلر مقابل 45 مليون يورو.

بينما أنفقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز 169.5 مليون دولار والدوري الألماني (بوندسليغا) 122.7 مليون دولار والدوري الأسباني 56.5 مليون دولار والدوري الإيطالي 36.4 مليون دولار.

وذكر الفيفا أن حجم الإنفاق ارتفع بنسبة 50.3 بالمائة رغم أن عدد الصفقات في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا ازداد بنسبة 3.4 بالمائة فقط.

وبلغ إجمالي حجم إنفاق الأندية حول العالم خلال سوق الانتقالات الشتوية 856.3 مليون دولار.