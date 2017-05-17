الدوري الإماراتي: خفض عدد الأندية إلى 12

وأعلن الاتحاد اثر اجتماع له في أبوظبي اليوم، تقليص عدد الفرق المشاركة في الدوري إلى 12 (بدلاً من 14 حالياً)، على أن "يتم تقييم نظام المسابقة وعدد الفرق المشاركة قبل نهاية الموسم القادم".

وبالنظر إلى التغييرات في نظام البطولة وعدد الفرق، سيقوم الاتحاد بإجراء قرعة جديدة للموسم المقبل، علماً أن قرعة الموسم المقبل كانت قد أجريت الاثنين، أي عشية قرار دمج الأندية.

وكانت حكومة إمارة دبي أعلنت الثلاثاء دمج أندية الأهلي والشباب ودبي في كيان واحد اسمه "شباب الأهلي دبي"، ومثلها قامت حكومة الشارقة بدمج ناديي الشارقة والشعب تحت مسمى الشارقة الرياضي.

والأربعاء، أفاد المكتب الاعلامي للحكومة أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استقبل أعضاء لجنة الاشراف على عملية دمج الأندية الثلاثة التي يرأسها خليفة سعيد سليمان.

وسيعود الدوري الإماراتي إلى نظام 12 فريقاً الذي كان متبعاً قبل موسم 2011-2012، قبل أن يرفع العدد إلى 14 رغبة من اتحاد اللعبة في زيادة عدد المباريات.