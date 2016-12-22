الدوري الإماراتي: الجزيرة بطلاً لمرحلة الذهاب

وسجّل الأهداف فارس جمعة (17) والبرازيلي إلتون ألميدا (29) وأحمد العطاس (49) والمغربي مبارك بوصوفة (68).

وتصدّى حارس الظفرة حسن الأمير ببراعة لركلة جزاء سدّدها ألميدا.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 29 نقطة بفارق الأهداف عن الوصل الذي حقق بدوره فوزاً كبيراً على ضيفه حتا بأربعة أهداف للبرازيليين فابيو ليما (27 و43 و74) ورونالدو مينديز (29) مقابل هدف لمواطنهما صامويل غونسفاليس (90).

وتصدّر ليما ترتيب الهدّافين برصيد 16 هدفاً.

وبقي العين ثالثاً بعد فوزه الصعب على مضيفه اتحاد كلباء بهدفين لسعيد الكثيري (42) وإبراهيما دياكيه (90) مقابل هدف للبرازيلي جوزيل سياو (81).

ورفع العين رصيده إلى 26 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي الرابع وحامل اللقب الفائز على مضيفه بني ياس بهدفين لأحمد خليل (26) وإسماعيل الحمادي (77).

ويلعب غداً في ختام المرحلة الشارقة مع دبا الفجيرة، والنصر مع الإمارات، والوحدة مع الشباب.