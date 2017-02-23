الحياة تعود إلى استاد ماراكانا الأسطوري

وكان الملعب مهجوراً بعد الألعاب الأولمبية الصيف الماضي بسبب خلاف سياسي-قانوني حول صيانته، وسيفتح أبوابه مجدداً في الثامن من آذار/مارس المقبل لإقامة مباراة فلامنغو وضيفه سان لورنزو الأرجنتيني في بطولة كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، بحسب ما أعلن النادي البرازيلي الأربعاء.

ويبدو الملعب بحالة مزرية، إذ أن العشب يميل إلى الاصفرار، والصدأ يغطي المدرجات التي تعرضت بعض مقاعدها للسرقة. وقطعت الكهرباء عن الملعب الشهير لأشهر عدة.

افتتح استاد ماراكانا عام 1950، وأعيد تجديده قبل مونديال 2014 بكلفة 372 مليون دولار، وبات يتسع إلى 79 الف متفرج.