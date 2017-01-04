الجزيرة يخسر أمام الوحدة ويفقد لقب كأس الإمارات

وسجل الأرجنتيني سيباستيان تيغالي (23 و24 من ركلة جزاء و81) والمجري بالاغ دجودجاك (27 من ركلة جزاء و53) ومحمد برغش ( 72) أهداف الوحدة الذي تأهل إلى نصف النهائي لملاقاة الشارقة الفائز على الوصل 4-2.

وإذا كان فوز الوحدة متوقعاً في "دربي" أبوظبي، إلا أن المفاجأة كانت بالنتيجة الكبيرة على حساب الجزيرة متصدر الدوري وأحد أكثر الفرق ثباتاً في المستوى منذ بداية الموسم.

كما سجل الشارقة أكثر الفرق مع الأهلي إحرازاً للقب الكأس (8 مرات) مفاجأة بفوزه على الوصل ثاني ترتيب الدوري بأربعة أهداف للفنزويلي جيليمن ريفاس (6 و58 و76) وعمر جمعة (37) مقابل هدفين سجلهما البرازيلي رونالدو منديز(82) وحسن محمد (90).

ويلعب الخميس في ختام ربع النهائي، العين مع النصر، وحتا مع الامارات.